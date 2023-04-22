Jorge Jesus'tan flaş kadro tercihi! İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan birisi sahaya hangi 11'in çıkacağıydı. Teknik Direktör Jorge Jesus, kritik karşılaşma öncesi kafasındaki kadroyu belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 13:03