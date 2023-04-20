Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar son 18 maçın 17'sini kazanarak büyük bir ivme yakalarken, sarı-lacivertliler ise son haftalarda uzatmalarda attığı gollerle yarışa tutundu. Peki; Fenerbahçe ve Galatasaray kalan maçlarda kimlerle oynayacak? İşte iki ezeli rakibin kalan fikstürü... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Sezon sonunda ipi kimin göğüsleyeceği merak edilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev çekişme sürüyor.
Ligin 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu maçı Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica'nın golleriyle 4-1 kazandı.