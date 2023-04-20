Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar son 18 maçın 17'sini kazanarak büyük bir ivme yakalarken, sarı-lacivertliler ise son haftalarda uzatmalarda attığı gollerle yarışa tutundu. Peki; Fenerbahçe ve Galatasaray kalan maçlarda kimlerle oynayacak? İşte iki ezeli rakibin kalan fikstürü... | Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2023- 16:13