Fenerbahçe'de olay teknik direktör iddiası! Jorge Jesus'un yerine...

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı çok konuşuluyordu. Brezilya'ya dönmek istediği iddia edilen 68 yaşındaki hocanın, sezon ortasında Flamengo ile transfer görüşmesi yaptığı belirtilmişti. Konuyla ilişkili olarak Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli takımla ilgili haberi Arjantin basını duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023- 09:53