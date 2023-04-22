Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer çalışmaları da sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sürpriz Altay Bayındır hamlesi! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kaptanı Altay Bayındır hakkında sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basını, milli oyuncuyla ilgilenen takımı duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar iç transferde neler olacağı da merak konusu...
Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.