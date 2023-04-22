Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı tam gaz devam ederken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı yeniden 6'ya indi. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Kulüpler Birliği'nde yaşanan krizle ilgili çok çarpıcı sözler söyledi.
Ali Koç'tan şok Erden Timur sözleri!
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanvekili Erden Timur arasında yaşanan kriz hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakiak spor haberleri (FB GS spor haberi)
Tüzemen, Ali Koç ile Erden Timur arasında bir krizin perde arkasında neler yaşandığıyla ilgili dikkat çeken cevaplar verdi. İşte Ali Koç'un Erden Timur için söylediği olay sözler...
- Bir yandan sahadaki sonuçlar ile yarış devam ederken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki demeç, başvuru, mahkeme ve sosyal medya mesajları da adeta bir derbi gibi sürüyor.. Fenerbahçe, Erden Timur'u hem FIFA hem de savcılığa şikayet etti. Ali Koç ile Erden Timur arasında bir mesele mi var?
Ali Koç'un, Erden Timur'a tepkisi geçmişe dayanıyor. Geçmişte bir iddiada bulunmuştum. G.Saray siyasetinin içinden birileri Erden Timur ile ilgili sayın başkan Ali Koç'a bilgi veriyor. İçeriği de şöyleydi: Erden Timur çok kırılgandır, üzerine giderseniz çabuk küser ve bırakıp gider.