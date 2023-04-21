Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, taraftarlarının şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe istiyordu! Eden Hazard'ın yeni takımı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Eden Hazard için nabız yokladığı bilinirken, Belçikalı yıldızda sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bir yandan İstanbulspor hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya, daha önce de gündemine aldığı Eden Hazard için nabız yoklamaya devam ediyor.