Bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlardan 23 puan çıkaran ve yine son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde eden Fenerbahçe'de bu durum hiç de tesadüf değil...
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de Jorge Jesus dokunuşu! Geri dönüşlerin sebebi...
Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü maçları çevirmesini bilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, taktikleri ile dikkat çekiyor. Portekizli hocanın öğrencileri, özellikle mücadeleleri son dakikada çevirmesini biliyor. İşte geri dönüşlerin sebebi... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.04.2023- 06:40
Fotomaç'ın derlediği habere göre takımın başına geçtiği dönemden itibaren kondisyon çalışmalarına çok dikkat eden Jorge Jesus, ayrıca sık sık ilk 11 değiştirerek oyuncuların en az şekilde yorulmalarını sağladı.
Bu da takımın neredeyse her maça rakiplerine göre daha dinlenerek çıkıp son dakikalara kadar güçlerini korumalarını sağladı. Jesus'un en büyük 2. etkisi ise oyuncular üzeinde kurduğu otorite oldu.