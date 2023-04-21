Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken tel tel dökülmüş, Jorge Jesus'un çıkardığı ilk 11 sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı.
Fenerbahçe'de planlar değişti! Sezon sonu gönderilecekti...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları için start verildi. Yönetimin bazı oyuncular üzerinde verdikleri kararlar üzerinde ise sürpriz değişimler olduğu ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ...
Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken tel tel dökülmüş, Jorge Jesus'un çıkardığı ilk 11 sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı.
Ancak ikinci devreye Portekizli teknik adam, üç hamle birden yaparak başladı.
Oyuna girenlerden biri de sezon başından beri beklentileri karşılayamayan ve toplamda sadece 2 gol ve 1 asistte kalan Joao Pedro'ydu.