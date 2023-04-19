İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Jesse Lingard hamlesi!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde Jesse Lingard gelişmesi yaşandı. Yönetimin bu oyuncuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Daily Mail, Fenerbahçe'nin kariyerini Nottingham Forest'te sürdüren Jesse Lingard'ı istediğini yazdı.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğu detayı da paylaşıldı.