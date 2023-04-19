Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, yıldızını her hafta parlatıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler konusunda flaş gelişme! Sözleşmesi...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Arda Güler'in yeni sözleşme konusunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Genç isim için başkan Ali Koç'un kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, yıldızını her hafta parlatıyor.
İlk 20 haftada Jorge Jesus'un sadece 41 dakika süre verdiği 18 yaşındaki yetenek son 3 haftada 187 dakika sahada kaldı.
Portekizli hoca, sezon başından bu yana yapılan 'Neden oynamıyor' eleştirilerine karşı hep "İnanılmaz bir yetenek ama zamana da ihtiyacı var.