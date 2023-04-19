Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bugün dengeli bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin kazanabilmesi için yüksek seviyede bir oyun sergilemesi gerekiyor. Kendimizden eminiz. Bakalım nasıl geçecek.

Sakatlıklar işimizi zorlaştırıyor. Sezon içerisinde bu sakatlıklar olur. Biz de uygun oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Takımdaki herkese güveniyoruz ve bunu oyunculara hissettirmemiz çok önemli.