Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "İki takım da berabere kaldığı için değişen bir şey yok ama taraftarları da anlıyorum. Çünkü bu bizim için ağır bir darbe oldu." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'ı yakaladıktan sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Takım o golden sonra sakinliğini biraz kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştık. Evinizde 3 gol atıyorsanız, puan kaybetmemeniz gerekiyor. Rakibimizle puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık.

İki takım da berabere kaldığı için değişen bir şey yok ama taraftarları da anlıyorum. Çünkü bu bizim için ağır bir darbe oldu. Böyle bir gol, herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Bu acının üstesinden gelmeyi bilmemiz gerekiyor çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor'a karşı.

Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Taraftarlar kadar bizler de gerildik. Hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık.