Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. İstanbulspor, puanı 90+6. dakikada bulduğu golle kazanırken, Kadıköy buz kesti. Maçın bitiş düdüğü sonrası Jorge Jesus ise tepki gösteren taraftarlara çıkıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor'un art arda gelen gollerine engel olamadı ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. 77. dakikada 3-2 öne geçen sarı lacivertliler, 90+6'da Emeka Eze'nin kafa golüyle yıkıldı.

3-3 berabere biten maç sonrası her zaman olduğu gibi takımı orta sahada toplayan Jorge Jesus oyuncularına konuşma yaparak moral verdi. Bu sırada sarı lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaşan Jesus çok sinirlendi. Tribünlere doğru virkaç adım atarak tepki gösteren Portekizli teknik adamı Arda Güler sakinleştirmeye çalıştı.