Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması! Sakatlığı...

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc’ın son durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler yıldız futbolcunun, sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 11:50