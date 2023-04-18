Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü maçında sakatlanan Miha Zajc’ın son durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler yıldız futbolcunun, sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.