Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar...
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan radikal bir hamle geldi. Portekizli hoca, Arda Güler ile ilgili sezon sonuna kadar flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.
Kanarya şu ana kadar 27 maçta 19 galibiyet elde etti.