FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar...

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan radikal bir hamle geldi. Portekizli hoca, Arda Güler ile ilgili sezon sonuna kadar flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 10:06