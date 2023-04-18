Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a ziyaret!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a ziyaret!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’ı hastanede ziyaret etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 15:43