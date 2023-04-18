Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında galibiyet golünden sonraki çılgın fotoğrafı; "insanlar bazen sevinçten de deliriyor" demektir.
FENERBAHÇE HABERİ: Usta isimden olay sözler! "Uyan Jorge Jesus uyan"
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son dönemdiği yaptığı tercihlerle eleştirilmeye devam ediyor. Portekizli hoca, özellikle sarı lacivertlilerin son oynadığı Ankaragücü maçındaki hamleleri sebebiyle tepki almıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da 68 yaşındaki hoca hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon başından beri dökülen yanlarını toplamakla yükümlü olan gamsızların kırk yılda bir gibi mücadelesi; "formanın anlam ve önemi ağalarda beylerde de beliriyor" demektir.
Kazandıktan sonra büyük fotoğrafa daha yakından bakmak gerekiyor. Serdar Dursun gibi biriyle maça başlamak gafletini göremeyen ama hakemin üzerine yürümeyi alışkanlık haline getiren Jesus, "ağzındaki ıslanmamış baklalarla gittikçe geriliyor" demektir.