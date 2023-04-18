FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya transfer kancası! Menajeriyle temasa geçildi

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, gol krallığı koltuğunda oturuyor. Skor yükünü üstlenen Ekvadorlu yıldızın, sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Ekvadorlu forvete transfer teklifleri geldiği belirtilirken, menajeriyle temasa geçildiği ortaya çıktı. İşte deneyimli yıldıza yapılan teklif ve o takımlar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 06:40