Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilginin izlerini kupada Kayserispor ve ligdeki Karagümrük mücadelelerinde silen sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisi önünde de 3 puan istiyor.
Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Jorge Jesus'un Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilginin izlerini kupada Kayserispor ve ligdeki Karagümrük mücadelelerinde silen sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisi önünde de 3 puan istiyor.
Jorge Jesus ve öğrencileri sezon sonuna kadar kalan 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu kucaklamayı hedefliyor. Portekizli hoca, oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini istedi.
YİNE 4'LÜ SİSTEM
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son haftaların başarılı takımı Ankaragücü karşısında yine 4'lü sistemle sahada olacak.