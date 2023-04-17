FENERBAHÇE HABERLERİ - Pes etmeyen asi ruh! İşte kritik geri dönüşler

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 18. dakikasında geriye düşen Kanarya, Enner Valencia'nın penaltı golü ile 87'de skoru eşitledi. 3 puanı alıp şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Miguel Crespo ile 90+3. dakikada 2-1 öne geçti ve maçı kazandı. Jorge Jesus'un öğrencileri birçok karşılaşmada olduğu gibi bu müsabakayı da çevirmeyi başardı. İşte Fenerbahçe'de kritik geri dönüşler... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 06:40