Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe maç sonları bir hayli heyecanlı geçiyor. Sarı-lacivertliler birçok maçta skor dezavantajı yaşamalarına rağmen bunu lehlerine çevirmeyi başardılar.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Pes etmeyen asi ruh! İşte kritik geri dönüşler
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 18. dakikasında geriye düşen Kanarya, Enner Valencia'nın penaltı golü ile 87'de skoru eşitledi. 3 puanı alıp şampiyonluk yarışında yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Miguel Crespo ile 90+3. dakikada 2-1 öne geçti ve maçı kazandı. Jorge Jesus'un öğrencileri birçok karşılaşmada olduğu gibi bu müsabakayı da çevirmeyi başardı. İşte Fenerbahçe'de kritik geri dönüşler... | Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe maç sonları bir hayli heyecanlı geçiyor. Sarı-lacivertliler birçok maçta skor dezavantajı yaşamalarına rağmen bunu lehlerine çevirmeyi başardılar.
Kanarya yenik duruma düştüğü veya son bölümüne beraberlikle girdiği karşılaşmalardan tam 26 puan çıkardı. Jorge Jesus ve öğrencileri bu sayede Galatasaray'ın ensesinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Kanarya'nın pes etmeyen asi ruhu, birçok maçı bu şekilde çevirmesi kayıp bekleyen rakiplerinin de psikolojisini olumsuz etkiliyor.