İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'in yeni adresi merak konusu oldu.
Raul Jimenez için devler yarışta! Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor
Son dakika spor haberi: Bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe gelecek sezonun planlarına başladı. Çalışmalar yapan 2 dev kulübün radarına aynı futbolcu takıldı. Raul Jimenez'i gözünü kestiren Asırlık kulüpler yarışa girdi. Peki kim Meksikalı futbolcu için daha önce. İşte detaylar... (BJK-FB spor haberi)
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe, yıldız ismin transferiyle yakından ilgileniyor.
Wolverhampton'da forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Meksikalı golcü, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.