İnsanlar peşinen suçlu gösterildi. Medya linçi yaşadık. Herkesin bence bu işte biraz günahı var. Bu işe en başından hatalı olunduğunu söyleyen bir azınlık vardı. Daha sonra insanlar bu bilince vardılar. Adalet bir şekilde tecelli ediyor. Biz 11 senede aklandık. Tazminat davalarımızı daha yeni bitti. O da ilk derecede bitti. İstinaf, Yargıtay, belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olabilir. Üzücü, yıpratıcı bir süreç. İnşallah bir daha böyle şeyi bir daha yaşamayız" dedi.



