Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'dan önemli açıklamalar geldi. Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda konuştu.
FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım aday olacak mı? Resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'dan önemli açıklamalar geldi. Radyo Gol'de Emre Tilev'in sorularını yanıtlayan Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve 1958 öncesi şampiyonlukları konusunda konuştu.
Öte yandan Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı hakkında flaş ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
Şekip Mosturoğlu: Otobüsün kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası. Bunu sadece spor için düşünmeyin. Sosyal yaşantımız, güvenliğimiz, özgürlüklerimiz açısından düşünün. Hala aydınlatılmamış olması bence çok ayıp. Türkiye'ye yakışmıyor. İddia ediyorum bunun failleri belli. Hatta geçenlerde Fenerbahçe de basın toplantısı yaptı. Biz de görev yaptığımız dönemde aynı verilere ulaşmıştık. Faillerin kim oldukları, arka planı belli. Ama aydınlatılmak istenmiyor. Bunu ayıp olarak görüyorum. Türkiye'ye de yakışmıyor.