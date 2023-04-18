TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe aradığı ismi Chelsea'da buldu! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan zirve yarışı veren Kanarya, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken yönetimden sürpriz bir atak geldi. Fenerbahçe, Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen o yıldız için devreye girdi. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 11:15