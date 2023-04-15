Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son ana kadar savaşan, ruhu olan, inançlı, karakterli, özgüvenli ve fiziksel olarak iyi bir takım. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Oyunculara çok güzel bir moral oldu. Sonuna kadar inandılar. "

"İrfan sonradan oyuna girdi. Onun da performansı bizim için önemliydi. 2 golde de katkısı vardı. Ki oyuna girerken taraftarlar ona pek fazla sevgi gösterisinde bulunmadılar. Anlamıyorum aslında. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde bir taraftar grubu neden oyuncularını protesto eder, neden yuhlar? Daha oyuna yeni girmişti. İyi kötü bir şey yapmamıştı bile. İrfan çok tecrübeli ve büyük oyuncu. Ben İrfan'ın kalitesine inanıyorum. Tıpkı diğer oyuncularıma inandığım gibi. Bu yüzden buradayım zaten."

"Valencia'nın bu ligde 25 golü var. Böyle zor bir ligde 25 gol atmış bir oyuncu, bir pozisyon kaçırdı diye nasıl ıslıklanır, bunu anlamıyorum."