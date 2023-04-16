Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Gustavo Henrique ve Altay Bayındır...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçta dikkat çeken an ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ancak akredite alan Altay Bayındır'ın kartıyla oturan Gustavo Henrique oldu. İşte sarı-lacivertlileri bekleyen büyük tehlike... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertli takımın gollerini penaltıdan Enner Valencia ile 90+6'da Miguel Crespo kaydetti.
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, MKE Ankaragücü mücadelesinde bu sezon ilk kez 11'de yer alırken kalesinde 1 gol gördü.