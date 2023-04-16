Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Gustavo Henrique ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçta dikkat çeken an ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ancak akredite alan Altay Bayındır'ın kartıyla oturan Gustavo Henrique oldu. İşte sarı-lacivertlileri bekleyen büyük tehlike... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2023- 11:00