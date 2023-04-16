Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası Ahmet Çakar'dan flaş değerlendirme
Fenerbahçe, evinde Ankaragücü ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılırken mücadelede birçok pozisyon tartışma konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Ankaragücü maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede taraftarı önünde konuk ettiği Başkent temsilcisini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Enner Valencia (p) ve 90+6. dakikada Miguel Crespo kaydetti.