Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu. Mücadele sonrası İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar."