Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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