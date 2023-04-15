Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu. Mücadele sonrası Ezgjan Alioski açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kaybetmeyeceğimizi biliyordum bugün. Çünkü çok güçlü bir takım ruhu ortaya koyduk. Beraber savaştığınızda işler istediğiniz gibi gitmese de, işler saha içinde kolay olmasa da geri dönebiliyorsunuz. Bugün sahaya karakter koyduk. Takım olarak inandık. Sonrasında da galibiyeti aldık. Maç maç gideceğiz. Zorlu bir rekabet var önümüzde. İnanarak, zorluklarından üstesinden gelerek hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."

"Bir galibiyet kutlamasıydı son anlarda. Müthiş bir kutlamaydı. Takım ruhunu o anda göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. O anda nasıl mutlu olduğumuzu herkes gördü. Gösterdiğimiz sevinç, takım ruhunun ispatı. Bu çok büyük bir keyif."