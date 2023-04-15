Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk ediyor. İki ekibin de mutlak 3 puan için sahaya çıktığı müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar

Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

106. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.

7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek.