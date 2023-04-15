Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu. Kanarya'nın gollerini Enner Valencia ve Miguel Crespo kaydetti. Başkent ekibinin tek sayısı ise Ali Sowe'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2023- 22:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023- 22:43
Süper Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Çekişmeli müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu.
Kanarya'nın gollerini 87. dakikada penaltıdan Enner Valencia ve 90+6'da Miguel Crespo kaydetti.
Başkent ekibinin tek sayısı ise 81'de Ali Sowe'den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 28 puanla 14. sırada kaldı.