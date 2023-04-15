Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu. Kanarya'nın gollerini Enner Valencia ve Miguel Crespo kaydetti. Başkent ekibinin tek sayısı ise Ali Sowe'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2023- 22:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023- 22:43