Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'nın yönetim ile yeni imza için görüşmeleri sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İşte Enner Valencia gerçekleri! İlk yapılan teklif ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe'de skor yükünü sırtlayan isim ise Enner Valencia oldu. Gol krallığında zirvede bulunan Ekvadorlu santrforun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsiz olan tecrübeli forvetle ilgili Brezilyalı gazeteci flaş sözler kullandı ve sunulan teklifi açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Bu sene kariyerinin en başarılı performansına imza atan Ekvadorlu yıldız, her fırsatta kalmak istediğini söylese de ismi Brezilya'da gündemden düşmüyor.
Sabah Gazetesi, Valencia-İnternacional iddialarını Ge.Globo'da çalışan ve uzun yıllardır bu takımı takip eden Bruno Ravazzolli'ye sordu. İşte Brezilyalı meslektaşımızın açıklamaları: