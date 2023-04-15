Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk etti.
Maç boyunca bulduğu pozisyonlardan yararlanamayan Fenerbahçe, 81. dakikada Ali Sowe'un bulduğu golle Ankaragücü karşısında 1-0 yenik duruma düştü.
Bu golden sonra Kadıköy'ü dolduran Fenerbahçe taraftarları tepki göstererek "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Bu pozisyondan 6 dakika sonra Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia attığı golle skora 1-1'lik denge getirse de sarı lacivertli taraftarlar hem penaltı kararı sonrası hem de beraberlik golü sonrası istifa tezahüratlarına devam etti.
Fenerbahçe, 90+6. dakikada Crespo'nun ayağından gelen golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
JESUS TAKIMI SAHADA TOPLADI
Maçın bitiş düdüğü sonrası Jorge Jesus takımı ve teknik ekibi sahada bir araya getirerek maç sonu konuşması yaptı.