Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye bedavaya imza atacak! Dünya yıldızını Beşiktaş ve Galatasaray'da istemişti
Ülkemizde hem Beşiktaş hem Galatasaray'a ismi geçen dünya yıldızı şimdi de Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması da bu transferde en önemli etken. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Kanarya, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.