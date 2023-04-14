Fenerbahçe'ye bedavaya imza atacak! Dünya yıldızını Beşiktaş ve Galatasaray'da istemişti

Ülkemizde hem Beşiktaş hem Galatasaray'a ismi geçen dünya yıldızı şimdi de Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması da bu transferde en önemli etken. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 06:40