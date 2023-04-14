Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Cristiano Ronaldo harekete geçti! Jorge Jesus ile...
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un adı Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile anılıyor. Portekizli çalıştırıcının sezon sonu kararı ne olacağı merak konusuyken Arabistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin sözleşme teklif etmeye hazırlandığı Jorge Jesus'a için dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertlilerde Jorge Jesus belirsizliği sürüyor.
Adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan tecrübeli çalıştırıcının geleceği netlik kazanmadı.