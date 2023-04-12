Yapılan açıklamada, "2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!
Fenerbahçe, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a sosyal medya hesabından cevap verdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2023- 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023- 16:52
Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.
Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."
Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" denildi.
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