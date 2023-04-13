Fanatik'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merak edilirken bu durum Flamengo tarafından da yakından takip ediliyor.
Jorge Jesus'tan Flamengo'ya flaş yanıt! İşte detaylar
Flamengo, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırması sonucundan yeni çalıştırıcı aramaya başladı. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktör arayışında ilk hedefi Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'tu. Brezilyalı teknik adam Brezilyalı kulübe yenıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Brezilya ekibi teknik direktör arayışları kapsamında tüm dikkatini Jorge Jesus'a çevirmiş durumda.
VITOR PEREIRA İLE YOLLAR AYRILDI
Daha önce Fenerbahçe'de farklı iki dönemde çalışan Vitor Pereira, Brezilya'daki Corinthians macerası sonrası Flamengo'nun başına geçmişti.