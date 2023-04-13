Kırmızı- Siyahlılar, henüz lig başlamadan Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Yönetimin kapısını çaldığı ilk isim, Flamengo'da çalıştığı tek sezonda 4 kupayı birden kaldıran Jesus oldu. Bu konuda Brezilya basınında iki ayrı haber yer aldı. Bunlardan birine göre Flamengo'nun ikinci başkanı Marcos Braz, Portekizli çalıştırıcının kapısını çaldı ve hemen takımın başına geçmesini istedi. Diğer habere göre ise Braz, Jesus'tan Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Flamengo'nun teknik direktörü olmasını önerdi.