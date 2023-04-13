Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus'un büyük bir tartışma yaşadığı medyaya yansımıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus ile buzlar eridi! İşte kritik zirveden çıkan karar...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus gelişmesi yaşanıyor. Portekizli hocanın bir süredir geleceği belirsizliğini korurken gündeme flaş bir iddia geldi. Brezilya'da ortaya çıkan detayda Jesus'un sözleri gündem oldu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus'un büyük bir tartışma yaşadığı medyaya yansımıştı.
Hatta Portekizli hoca ile yolların ayrılacağı bile gelen haberler arasındaydı.
Ama sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalınması ve Fatih Karagümrük galibiyetiyle ikili arasındaki krize şimdilik set çekildiği öğrenildi.