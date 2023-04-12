Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları tekrar yapılmaya başlandı. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutları tekrar filizlendi.
Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları! Galatasaray maçı...
Son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 geçen Fenerbahçe'de kaybedilen derbiler can sıkıyor. Sarı-lacivertliler bir yandan zirve hesapları yaparken bir yandan da ikili averaj hesaplarını yapıyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Dünya Kupası arasına kadar muhteşem bir performans gösteren ancak ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef kalan 8 maçı da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek. Fenerbahçe kalan 8 maçı da kazanırsa Galatasaray'ın iki maçta daha takılmasını bekleyecek.
ONA RAĞMEN KOPMADI!
Sarı-lacivertliler'de Jesus, özellikle Dünya Kupası arası sonrası yaptığı yanlış oyuncu tercihleri ve taktiklerle tepki çekti. Fenerbahçe ona rağmen yarıştan kopmadı.