Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz aday!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un takımdaki geleceği belirsizliğini korurken gündeme sürpriz bir hoca adayı geldi. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olacağı iddia edilen o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biri Jorge Jesus'un takımdaki geleceği...
Sarı-lacivertliler, sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.