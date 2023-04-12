Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Flaş açıklama! Jesus ve Flamengo...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam ederken yaralar alan Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyordu. Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisi arttı. Jorge Jesus'un ayrılacağı sık sık gündeme gelirken flaş gelişmeler yaşandı. Sürekli tecrübeli teknik direktörün peşine düşen Flamengo, kendi teknik direktörü olan Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Brezilya kulübü Jorge Jesus'u bir an önce takımın başına geçirmek isterken, Fenerbahçe'den Flamengo'ya Jesus ile ilgili uyarı geldi. Portekizli gazeteci Bruno Andrade, sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus için Flamengo'ya verdiği yanıtı açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli teknik adam ile ilgili ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
68 yaşındaki çalıştırıcı da geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.