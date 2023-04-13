FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'nin B planı hazır! Enner Valencia ayrılırsa...

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, gol krallığı koltuğunda oturuyor. Skor yükünü üstlenen Ekvadorlu yıldızın, sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yönetim, deneyimli santrforun ayrılması halinde B planını hazırladı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2023- 16:38