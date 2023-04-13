Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliği korurken yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'nin B planı hazır! Enner Valencia ayrılırsa...
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, gol krallığı koltuğunda oturuyor. Skor yükünü üstlenen Ekvadorlu yıldızın, sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yönetim, deneyimli santrforun ayrılması halinde B planını hazırladı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler, yeni transferlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler için de hummalı bir çalışma içerisinde.
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte istediği performansı alamadığı oyuncularıyla vedalaşacak.