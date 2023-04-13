Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürütürken sürpriz bir aday liste başı olarak gündeme geldi.
TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Beşiktaş istiyordu
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başladı. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da istediği yıldız isim için devreye girdi. Kanarya, ismi tartışılmayacak golcü için transferde ısrarcı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Bir yandan şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürütürken sürpriz bir aday liste başı olarak gündeme geldi.
O da İngiliz ekibi Wolverhampton'ın forveti Raul Jimenez oldu.
Sarı lacivertlilerin Meksikalı forvetle menajeri üzerinden temasa geçtiği ve görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürüldü.