Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
Galatasaray'da Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt!
Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına iftar düzenledi. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin sözlerine yanıt verdi. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Timur, verilen yemekte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Erden Timur, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin kendisine yönelik yaptığı açıklamayla ilgili flaş ifadeler kullandı.