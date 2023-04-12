Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Galatasaray'ı yakın takibini sürdürdü ancak mücadele sonrasında sarı-lacivertliler öfkeliydi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de işaret edilen 3 kritik maç! Kasıt aranıyor
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu sezon 3 kez şampiyonlukyan koparılmaya çalışıldıklarını ifade etmişti. Sarı-lacivertliler, oynanan 3 karşılaşmada da kasıt arıyor. İşte Kanarya'yı kızdıran pozisyonlar... | Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Galatasaray'ı yakın takibini sürdürdü ancak mücadele sonrasında sarı-lacivertliler öfkeliydi.
Yönetici Selahattin Baki "Bu sezon 3. defa şampiyonluk yarışından bizi koparmaya çalıştılar" ifadelerini kullanarak MHK'ye yüklenmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'da hem yönetim hem de taraftarın takıldığı 3 müadele var. 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor karşılaşması. Deplasmanda 3-1 kazanılan Alanyaspor mücadelesi ve sonuncusu da 2-1 galip tamamlanan Karagümrük maçı.