Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'da hem yönetim hem de taraftarın takıldığı 3 müadele var. 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor karşılaşması. Deplasmanda 3-1 kazanılan Alanyaspor mücadelesi ve sonuncusu da 2-1 galip tamamlanan Karagümrük maçı.

