Fenerbahçe'ye Karagümrük karşısında ilk golünü kaydeden Miha Zajc, bu sezonki ikinci golünü attı.
Fenerbahçelileri kahreden haber! O futbolcunun sözleşmesi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Miha Zajc performansını gün geçtikçe arttırıyor. Yıldız futbolcu oyununu Süper Lig'in 28. haftasından oynanan Fatih Karagümrük maçında attığı goller ile oyununu süslemişti. Başarılı oyuncu hakkında sarı-lacivertli taraftarlarları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'ye Karagümrük karşısında ilk golünü kaydeden Miha Zajc, bu sezonki ikinci golünü attı.
Maça ikinci yarının başında giren Zajc, attığı muhteşem golle taraftarları kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
51. dakikada savunmadan seken topa gelişine vurarak üst ağlara gönderen Zajc, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.