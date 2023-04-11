ATMIŞ OLDUĞUM GOLÜ İLK 3'E KOYARDIM



Maçtan sonra açıklamalar yapan Sloven orta saha, "İkinci yarı ilk yarıya nazaran çok daha iyiydik. Daha enerjik, daha agresiftik. Sonuçta galibiyeti hak ettik ve önemli bir 3 puan almış olduk" sözleriyle değerlendirdi.Atmış olduğum bu golü ilk 3'e koyardım. Önemli bir gol. Aynı zamanda güzel de bir gol oldu. Önemli olan asıl şey galibiyetti. Şimdi bir sonraki maçımıza odaklanacağız" dedi.