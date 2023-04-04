Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.