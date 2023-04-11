Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan maçlarla devam etti. Lig lideri Galatasaray haftayı BAY geçerken, zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe kayıp yaşamadı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 15:51