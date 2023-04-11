Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, 1 hafta içerisinde yeniden çıkışa geçti.
Fenerbahçe'de Emre Mor'a transfer teklifi! Kasaya girecek rakam...
Fenerbahçe'nin sezon başında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, sarı-lacivertlilerde son maçların etkili isimlerinden biri olmayı başardı. 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı ve 2 talibinin olduğu ortaya çıktı. İşte F.Bahçe'ye yapılacak teklif... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
Kanarya, ligin 28. haftasında ise Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.