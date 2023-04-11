Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası flaş eleştiri! "Fantezi yapmanın ne anlamı var?"
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe kadrosunu okuyunca teknik direktörün seyirciye inat iki ismi ilk 11'de çıkarttığını gördük. "Siz bunu yaparsanız, ben de bunu yaparım" dedi. Aslında güzel bir davranış ama o sahip çıktığı futbolcular bu jeste karşılık veremediler.
İlk yarıda Fenerbahçe takımı topu daha fazla kullanıyor gözüktü, aslında ikinci yarıda da öyle gözüktü. Ama özellikle ilk yarıda oyunun hakimi topla daha fazla oynayan Fenerbahçe değil, ev sahibi ekip Karagümrük'tü. Kendi istedikleri gibi oynadılar, Fenerbahçe'yi de kendi istekleri doğrultusunda zorladılar.
İlk 45 dakikada Fenerbahçeli oyuncuların kafa yapısı ve vücut dilleri küskündü. Yani "Ya bu nasıl iş böyle!" diye oynuyorlardı veya yalandan mücadele ediyorlardı. Karagümrük kontrataktan yakaladığı bir-iki pozisyonu kaçırınca sarı-lacivertliler, "Arkadaşlar bu iş böyle olmaz, biraz mücadele edelim" dediler.
İkinci devre yapılan değişiklikler de takıma hava getirdi. Fenerbahçe'nin beraberlik golü hazırlanan bir gol değil, çok güzel bir tek vuruş golü. Ama o golden sonra sarı-lacivertli oyuncular dediler ki; "Biz berabere de kalsak mağlup da olsak aynı. Şu maça biraz daha asılalım."
Nitekim Arda Güler'in de oyuna girmesiyle Fenerbahçe takımı topları daha iyi kullanmaya, rakibe karşı daha tehlikeli olmaya başladılar. Oyunu da kenarlara doğru açtılar, golü de buldular.
Hakem Abdulkadir Bitigen maçı çözecek bir hakem değil. Oyun giderse o da götürüyor. Bir penaltı pozisyonu var Valencia'nın. Hakem göremeyebilir, VAR baktı penaltı olmadığına karar verdi. Peki pozisyon gri miydi yoksa siyah-beyaz mı?
Bana göre bu pozisyonda VAR'ın hakemi izlemeye çağırması gerekirdi. Sen çağır, maçın hakemi karar versin. Maçı sen mi idare ediyorsun maçın hakemi mi? Ama maalesef bu işler Türkiye'de artık tam bir rezalete gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, maç oynanırken kural değişiyor, hem de maçta değil federasyonda.
EMRE BOL – FİKRİNE AŞIK ADAMLAR
Altay'ı oynatarak bitirdin; İrfancan Eğribayat'ı oynatmayarak… Emre Mor'u bitirdin; Kahveci'yi yanlış yerde oynatarak bitirdin; Aliovski'yi 3'lü oynama sevdandan bitirdin;
Serdar Dursun'u, İsmail Yüksek'i, Zajc'ı; Taraftarların sabrını; Yönetimin kredisini; En sonunda da Fenerbahçe'yi bitirdin!
Arda'yı da bitirecektin ki "bizler" izin vermedik. Yetmedi mi Jorge? Doğru takımı ve oyunu değiştirmenin, fantezi yapmanın ne anlamı var?
Eğer yeni kuralla belirlenen 5 oyuncu değişikliği hakkı olmasa Jesus'un Fenerbahçe'si şampiyon potasına dahi giremezdi. Anlayacağınız Portekizli teknik adam rakiplerin yapamayacağını yaptı takımına… Hep söylüyorum; Jesus kendi fikirlerine aşık bir adam.
Dolayısıyla kendi fikrinin en doğrusu olduğunu düşünüyor. Gençlere tavsiyem; siz sakın Jesus gibi olmayın. Fikrinize aşık olmayın. Fikirlerinizle flört edin.
Zamanı geldiğinde, geliştiğinizde değiştirebilesiniz. Jesus'un ısrarla oynayamadığı Arda yine günü kurtaran isim oldu. Bakalım haftaya oynayacak mı?