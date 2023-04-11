İkinci devre yapılan değişiklikler de takıma hava getirdi. Fenerbahçe'nin beraberlik golü hazırlanan bir gol değil, çok güzel bir tek vuruş golü. Ama o golden sonra sarı-lacivertli oyuncular dediler ki; "Biz berabere de kalsak mağlup da olsak aynı. Şu maça biraz daha asılalım."